Patrice Leconte: "On ne pouvait pas prédire un tel succès !"

"Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais: sur un malentendu, ça peut marcher !": il y a 40 ans, le 22 novembre 1979, sortait Les bronzés font du ski et son cortège de répliques cultes. Après le succès des Bronzés, un an seulement auparavant, Christian Clavier, Josiane Balasko, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot et quelques autres redonnaient vie à leurs personnages de français (très!) moyens, cette fois dans la station de ski de Val-d'Isère.



Pour fêter dignement l'anniversaire de cette comédie indémodable, son réalisateur, Patrice Leconte, est l'invité de Stéphane Bern. Il évoque la genèse de cette suite dont personne (ou presque) ne voulait, des anecdotes de tournage et la manière dont le succès du film a changé sa vie et celle de toute la troupe du Splendid.

A l'occasion de ce 40e anniversaire, Les Bronzés font du ski ressort dans un riche coffret DVD-Blu Ray, comprenant une version du film restaurée, des photos et plein de surprises.

Alexandre Ravelleau, auteur d'un livre passionnant sur la saga Les Bronzés, sera au téléphone pour parler du succès que rencontrent les films à chaque diffusion télés.

