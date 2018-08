publié le 08/08/2018 à 18:37

Les aventures familiales déjantées de Isa, Gaby et leurs trois enfants Paul, Laëtitia et Jules vont prendre fin. Le programme Parents, mode d'emploi diffusé après le JT de France 2 et avant le prime-time faisait pourtant rire les téléspectateurs depuis 2013.



La sentence est cependant tombée, la grille doit se renouvelée et les acteurs feront leurs adieux à leurs personnages le dimanche 26 août 2018 prochain à 20h50 avec la diffusion du 732ème épisode.

"D'un commun accord, France 2 et Elephant Story ont décidé d'arrêter la production et la diffusion de Parents, mode d'emploi à la fin de l'été et remercient Béatrice Fournera et l'ensemble des équipes de réalisateurs, d'auteurs et de production", a justifié la chaîne dans un communiqué.

C'est que France 2 a besoin de faire de la place pour son nouveau projet, la nouvelle série Un si grand soleil qui va être lancée lundi 27 août. Il s'agira d'un feuilleton quotidien avec des épisodes de 22 minutes diffusées du lundi au vendredi à partir de 20h40. Pour ne pas nuire à ce lancement, la diffusion de la concurrente et bien installée Plus Belle la vie sur France 3 a été décalée à 20h20. Les audiences diront si ce pari sera gagnant.

Vous êtes prêts ? ¿ Votre nouveau feuilleton quotidien, ça commence lundi 27 août à 20h40 sur @France2tv ! ¿ #GrandSoleil pic.twitter.com/4UZFZQPode — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) 8 août 2018