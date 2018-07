publié le 30/04/2017 à 05:14

Trois ans après avoir gagné le concours de musique "inRocKs lab", Juliette Armanet a dévoilé Petite amie, son premier album de 12 titres le 7 avril 2017. Si certains de ces titres lui ont été inspirés par des événements de sa vie, d’autres sortent de son imagination. "Certaines fictions sont aussi autobiographiques", nuance cependant la native de Lille sur le plateau de On n'est pas couché samedi 29 avril : "On ne remercie jamais assez les gens qui nous quittent."



Née dans une famille de musiciens, la jeune femme commence très tôt le piano. Avant consacrer sa vie à la chanson, Juliette Armanet a voulu être comédienne avant de devenir journaliste pendant près de 6 ans. "J’ai l’impression que les hommes s’en sortent mieux quand ils parlent de leurs échecs amoureux", confie la chanteuse qui jongle ainsi avec des identités masculines et féminines lorsqu’elle compose.

"Star triste, c’est une chanson que j’ai écrite en me projetant dans un personnage d’homme", explique-t-elle en guise d’exemple. J'aime bien jouer avec le masculin et le féminin. Il y a des chansons que j'ai écrites en tant que mec, d'autres en tant que fille. Lorsque Yann Moix lui fait remarquer qu’il aurait bien vu Eddy Mitchell interpréter cette chanson, Juliette Armanet opine. La chanteuse, qui s'est récemment produite dans Le Grand Studio RTL, assurera la première partie de Julien Doré le 9 mai au Zénith de Paris, puis se produira l'été prochain de passage dans plusieurs festivals.