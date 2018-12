"On n'est pas couché" : pourquoi l'émission n'est pas diffusée ce soir ?

Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, le 7 octobre

et AFP

publié le 08/12/2018 à 17:34

L'émission désormais emblématique de la seconde partie de soirée de France 2, On n'est pas couché, ne sera pas diffusée ce samedi 8 décembre. La raison : la chaîne bouleverse ses programmes ce week-end pour le Téléthon.



Malgré la mobilisation des "gilets jaunes", le programme a été bousculé mais maintenu. Le compteur dépassait samedi à la mi-journée les 12 millions d'euros, en léger recul par rapport à l'édition 2017. "Nous sommes un peu en retard par rapport à l'année dernière, on ne peut pas faire abstraction du contexte", a déclaré Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, l'association qui organise depuis 1987 cet événement caritatif unique en son genre, avec ses 30 heures de diffusion en direct à la télévision.

Des animations et défis prévus à Paris, Bordeaux ou Rouen ont été annulés en prévision de l'acte 4 des "gilets jaunes", alors que l'édition 2017 avait eu lieu en même temps que l'hommage à Johnny Hallyday. La très grande majorité des 20.000 points d'animation prévus pour récolter des dons a été maintenue, et la mobilisation pour le Téléthon dans les petites villes et villages "fait chaud au cœur", a souligné Laurence Tiennot-Herment, annonçant un chiffre de 250.000 bénévoles.

Pour envoyer vos dons : appeler le 36 37 ou rendez-vous en ligne sur Téléthon.fr