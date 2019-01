publié le 20/01/2019 à 03:00

Invité de l'émission On n'est pas couché pour son livre Traité d'économie hérétique, aux éditions Pluriel, l'économiste et essayiste Thomas Porcher revient sur le grand débat national qui tient la France en haleine. "J'ai fait ce livre pour réarmer le citoyen, pour qu'il puisse débattre", déclare-t-il à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.





Pour l'économiste, son livre, facile à aborder, se bat contre les idées reçues, et notamment celle qui fonde le grand débat : une France qui n'a qu'un seul avenir possible et qui est aux mains des citoyens. Une idée que Thomas Porcher récuse : "Le but du livre est que l'on fasse un vrai débat sur plusieurs avenirs, car en économie, plusieurs avenirs sont possibles".

L'économiste commence par démonter une affirmation répandue : celle de la dette publique, considérée comme un danger pour les futurs citoyens français. "C'est faux, ils héritent d'un patrimoine public, qui est certes supérieur à la dette en France. Mais ils héritent bien d'un actif, et non pas d'une dette". Selon lui, aucun lien ne peut être fait entre la dépense publique et la dette publique : "Dire qu'il faut couper la dépense publique pour faire baisser la dette est faux".

Après avoir comparé les systèmes économiques de plusieurs pays dans le monde à celui de la France, Thomas Porcher conclut : "Pour moi, le succès, c'est Salvini".