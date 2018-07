publié le 30/10/2017 à 10:45

Son passage sur le fauteuil d’On n’est pas en couché à beau remonter à avril 2016, Patrick Sébastien a toujours la dent dure. Alors qu’il venait défendre son ouvrage, Le vrai goût des tomates mûres, l’animateur a passé un sale quart d’heure. Et s’est vu qualifié de "salaud" par le chroniqueur-sniper Yann Moix. Un an plus tard, Patrick Sébastien en parle encore avec amertume et rancœur.



Comme lors de cet entretien accordé à nos confrères de Ciné Télé-Revue : "Ça ne m'intéresse pas. Aussi bien les gens que je vais avoir en face de moi que Ruquier lui-même. Ce sont les autres qui font les réflexions, mais il cautionne."

Avant de reprendre : "Et puis, il y a le montage... Il faut fuir cette malhonnêteté intellectuelle. Si la nouvelle politique de la télévision, c'est de faire le buzz, je ne vais pas y rester longtemps.". Reste plus qu’à attendre la réponse de l’équipe du talk-show.