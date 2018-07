publié le 28/04/2018 à 19:42

L'accent est mis sur la littérature ce samedi 28 avril. Alors que six invités sont attendus dans le Studio Gabriel pour l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier, trois seront présents pour présenter leur livre. C'est le cas de Thomas Piketty (Rapport sur les inégalités mondiales 2018, éditions Seuil), Philippe Claudel (L'Archipel du chien, éditions Stock) et Daniel Prevost (Tu ne seras jamais combien je t'aime, éditions Cherche Midi).



Mais le théâtre sera aussi à l'honneur avec Patrick Poivre d'Arvor. Le journaliste et ancien présentateur du JT de TF1 sera présent pour répondre aux questions de Yann Moix et Christine Angot alors qu'il est actuellement à l'honneur de Patrick et ses fantômes, un spectacle en théâtre et en musique dans lequel il est accompagné par Vincent Bilodeau, André Robitaille, Sylvain Massé et Renaud Paradis.

Enfin, la chanteuse Clara Luciani, pour son album Sainte-Victoire, et le chef cuisinier Victor Mercier, finaliste de Top Chef 2018, feront aussi un passage dans les célèbres fauteuils du talk show, diffusé à partir de 23h25 sur France 2.