publié le 27/05/2018 à 01:32

Face à Christine Angot et Yann Moix, la ministre de l'Enseignement supérieur ne s'est pas laissée faire. Frédérique Vidal, invitée de Laurent Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 26 mai, venait défendre la réforme des universités, et la mise en place de la nouvelle plateforme d'orientation post-bac, Parcoursup.



Un long échange entre les chroniqueurs et la ministre, lors duquel tout le système universitaire français a été passé au crible. Sur Parcoursup, Frédérique Vidal, qui se dit "satisfaite", a garanti que "deux tiers ou trois quart" des élèves auront une réponse "avant le bac", ajoutant qu'"après les résultats, la majorité des étudiants aura une place, à partir du moment où ils ont le bac".

La nouvelle plateforme d'orientation a été la cible de nombreuses critiques, dès son application. Une grogne qui s'est également illustrée dans les universités, avec des mouvements de blocages, partout en France. "On a dit un certain nombre de choses qui ont effrayé les étudiants", explique Frédérique Vidal, pour qui "le bouche à oreille" est responsable de ces mouvements, parfois violents.

Je suis soulagé de ne pas être parent Lambert Wilson, acteur Partager la citation





"Tout d'un coup, le joli mois de mai arrivant, les choses se sont enflammées", commente la ministre, avant de trancher : "le monde de 2018 n'est pas le monde de 1968". En dépit des critiques sur la réforme des universités, des mouvements de blocages et des couacs de Parcoursup, la ministre de l'Enseignement supérieur maintient qu'en France, "nous avons un système universitaire excellent".



La conclusion de cet échange animé entre Frédérique Vidal, les chroniqueurs de Laurent Ruquier, et même les invités du soir, revient à Lambert Wilson, pour qui l'accès à l'université est "un parcours du combattant". Le comédien se dit même "soulagé de ne pas être parent".