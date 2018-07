publié le 30/04/2017 à 04:00

Ses absents à lui s’appellent Françoise Dolto, Serge Gainsbourg, ou encore Coluche. À 79 ans, Pierre Bénichou sort son premier ouvrage intitulé Les Absents levez le doigt, où il dresse le portrait de nombreuses célébrités qu’il a côtoyées du temps de ses années au Nouvel observateur. Si la grande gueule bien connue du paysage médiatique français a mis si longtemps à écrire son premier ouvrage, c’est avant tout par manque de confiance en soi explique l’intéressé sur le plateau de On n'est pas couché samedi 29 avril : "J’avais trop de respect sur les livres, j’avais l’impression qu’il fallait écrire directement pour la pléiade".



"Tous ces gens-là, je les aimais beaucoup, à part Marcel Dassault", s’amuse le natif d’Oran. "Il était né pour faire un journal comme moi pour faire de l’alpinisme", s’amuse encore Pierre Bénichou, en évoquant "la vulgarité" du personnage. "Quand il meurt, on a est dans un journal, donc je fais le papier", poursuit-il avec plus d’ironie que de résignation dans la voix. À propos de l’ancien patron d’industrie, il ajoute dans son livre : "Parfois, on ne sait plus où s’arrête l’État et où commence Dassault".

Comme le fait remarquer Vanessa Burggraf, le livre de Pierre Bénichou est émaillé de piques répétées contre "le milieu parisien". "Cette société, j’y ai vécu et j’y ai joui, mais je n’étais pas aveuglé par les bassesses de ces gens", confie-t-il.