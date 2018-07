publié le 01/07/2018 à 02:04

"Les hommes, c'est des hommes, les femmes c'est des femmes, les chiens c'est des chiens". Dans l'esprit de Jean-Claude Van Damme, les choses sont claires. Alors, quand il interrompt Marlène Schiappa en pleine explication de sa position de féministe, il ne fait pas dans la demi-mesure : "Si toutes les femmes travaillent, que font les enfants à la maison ?"



Choquée par cette intervention, la secrétaire d'État le rappelle à l'ordre : "Ce que vous venez de faire c’est du mansplaining, c’est à dire qu’un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu’il sait mieux qu’elle des choses sur son propre domaine d’expertise"", explique-t-elle.

La secrétaire d’État était samedi 30 juin l'invitée politique de On est pas couché pour la dernière émission de l'année, et la dernière de Yann Moix. Elle venait présenter son livre, Si souvent éloignée de vous (éditions Stock), écrit pour ses filles, mais "aussi pour le grand public".



"Aujourd'hui on a presque peur de parler à une femme"

Interrogée par Christine Angot sur sa vision du féminisme, Marlène Schiappa rappelle qu'elle "se sent humaine avant tout". Et de poursuivre : ce sont "les observateurs extérieurs qui me rappellent que je suis une femme, et en ce sens ma "condition" de femme".



Un discours étrange aux yeux de Jean-Claude Van Damme, qui prend l'exemple de sa propre épouse. "J'ai une femme superbe, elle a su tenir une famille incroyable. Sa vie, c'est la famille, elle est heureuse à la maison. La vie est courte et on se complique tout. Aujourd'hui, on a presque peur de parler à une femme dans la rue", estime-t-il.



À cette crainte évoquée par l'acteur belge, la secrétaire d'État oppose de mettre en perspective "la rhétorique des hommes, qui ont peur de parler aux femmes, aux violences faites aux femmes", rappelle Marlène Schiappa. Alors qu'elle avait vivement réagi à la récente tentative d'assassinat d'une femme par son ex conjoint, la secrétaire d'État rappelle que nombreuses femmes vivent dans la peur d'être tuées".