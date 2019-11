publié le 22/11/2019 à 14:57

Quand on reprend les titres des portraits qui lui ont été consacrés, on frémit : Mémoires d’un forban, L’abominable homme des mers, Le dernier des Mohicans… mais quand on le lit, on découvre un être beaucoup plus sensible et bienveillant qu’il n’y paraît. Le « faux dur » qui accompagne Stéphane Bern et son équipe aujourd’hui est un pilier de la maison RTL (il n’a d’ailleurs eu qu’à traverser un couloir depuis le studio des "Grosses têtes" pour nous rejoindre !): il s'agit bien sûr d'Olivier de Kersauson.

"L'amiral" publie un nouveau livre aux éditions du Cherche Midi: De l’urgent, du presque rien et du rien du tout. Un livre passionnant pour qui aime le personnage, une sorte d’ « abécédaire », de dictionnaire de sa vie, dans lequel Olivier livre ses réflexions sur l’argent, la mort, les migrants, la famille, l’éducation, la mer (bien sûr !), la société en général… avec toute la culture et l’inspiration qu'on lui connait.



Au fil des pages, c'est un Oliver de Kersauson inattendu que l'on découvre dans ce livre: nostalgique de la France d'après-guerre dans laquelle régnait une vraie solidarité entre les gens, désireux que l'Europe accueille enfin les migrants qui traversent la Méditerranée, reconnaissant qu'il est temps de prendre soin de la planète.

Olivier De Kersauson Crédit : Cherche midi

Retrouvez également Olivier de Kersauson tous les dimanches à 7h19 dans RTL Matin présentée par Stéphane Carpentier, pour la « La chronique des bouts du monde d’Olivier de Kersauson ».



