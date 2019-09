publié le 17/09/2019 à 13:33

Cécile Bois, l'héroïne de Candice Renoir sur France 2 adorée du public, est à son tour l'invitée de Rendez-vous en terre inconnue, cette émission qui consiste à immerger une vedette durant huit jours sans portable dans un milieu préservé mais fragile à l'autre bout du monde. Sauf que Cécile Bois a droit à la version française, c'est-à-dire qu'on l'envoie dans un coin de cette France si variée et si méconnue.

La France étant d'une diversité exceptionnelle, il n'est pas forcément nécessaire d'aller au bout du monde pour trouver des lieux d'exception. Après Malik Bentalha dans les Cévennes, c'est au tour de Cécile Bois et de son partenaire Raphaël Lenglet de tester Nos terres inconnues, ce qui l'arrangeait pour des raisons familiales. Elle, la seule chose qu'elle ne voulait pas, c'était la montagne et le froid, étant restée traumatisée à l'adolescence par une excursion où elle s'était perdue.

Or justement, les voilà parachutés dans le Queyras, dans un parc naturel avec une trentaine de sommets à plus de 3.000 m d'altitude. "Le plus dur, cela a été la montée vers l'observatoire, parce que j'ai grimpé 3.000 mètres avec des skis. Je suis une fille de la nature, profondément (...) mais, la montagne est un élément beaucoup plus compliqué pour moi car il faut s'armer. Il faut faire attention, dans la montagne il y a comme un défi, hostile pour moi ", confie Cécile Bois à RTL. Le Nos Terres Inconnues avec l'actrice sera diffusé sur France 2 à 21h le 17 septembre.