Mercato et noms ridicules dans La Curiosité

LES NOMS LES PLUS RIDICULES

publié le 31/08/2017 à 13:34

Première partie : Les noms les plus ridicules de l'histoire

Pierre Cauchon, Eugène Labitte, Jean Lanusse ou encore Philomène Boudin, es drôles de noms nous font rire et derrière chacun de ces patronymes pas trop facile à porter : des femmes, des hommes et des histoires pas tristes que l’on vous raconte avec l’historien Bruno Fuligni.



à lire : L’évêque Cauchon et autres noms ridicules de l’histoire paru aux éditions les Arènes



L'évêque Cauchon et autres noms ridicules de l'histoire

Deuxième partie : Le mercato

Des sommes folles…222 millions, 180, 145, pour des joueurs de foot! Le mercato se termine ce soir à minuit, on va vous présenter les hommes de l'ombre, ces agents de joueurs qui gagnent eux-aussi beaucoup, beaucoup d'argent grâce aux transferts.

On vous explique le mercato avec le journaliste Julien Marival.

L'article Les agents stars du mercato est à lire dans le Parisien Aujourd’hui en France, en partenariat avec RTL

Le Parisien Magazine du vendredi 1er septembre 2017