publié le 31/08/2017 à 12:30

Après le succès de Bretonne, double disque de diamant, et Ô Filles de L'Eau, triple disque de platine, Nolwenn Leroy, la chanteuse préférée des français fait son grand retour avec son nouvel album Gemme.



"Gemme", le nouvel album de Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy quitte le monde de la mer pour célébrer la terre mère : entre ombre et lumière, naissance et mort, opacité et transparence, à l'image de ces pierres rugueuses devenant un jour de précieux joyaux.

Enregistré et produit à Londres par Jamie Ellis, qui a notamment collaboré avec des artistes comme Adele ou encore Florence and the Machine, Gemme dont la chanteuse bretonne a signé tous les textes en Français, évoque l'Amour sous toutes ses facettes.

Ce 6ème opus est porté par Bien plus précieux, titre promotionnel dévoilé il y a quelques semaines, et Gemme, le premier single composé par Nolwenn avec la complicité de Sophie Delila et Dan Black, l'ex-leader du groupe The Servant.





Même si elle a donné naissance à son premier enfant il y a quelques semaines, Nolwenn Leroy désirerait tout de même partir en tournée en 2018.

Découvrez le clip du premier extrait de son nouvel album

> Nolwenn Leroy - "Gemme"

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande