Muriel Robin et Chanee dans A La Bonne Heure

publié le 30/10/2017 à 12:30

Sur la terre des éléphants, c'est le nouvel épisode de la collection lancée par France 3 en 2016, et diffusé le 30 octobre à 20H55. Sa vocation est de conduire les spectateurs au cœur du monde sauvage, au plus près des animaux menacés d’extinction. Après les bonobos au Congo, le duo d'aventuriers prend la direction du Kenya à la rencontre des éléphants. Chanee, grand protecteur des Gibbons et Muriel Robin intrépide, drôle et émouvante sont investis d’une mission : servir de messager entre les défenseurs de la nature et le grand public. Cette nouvelle aventure pleine de rebondissements et de péripéties les conduit au contact des grands mâles solitaires aux défenses d’ivoire tant convoitées par les braconniers, des troupeaux sauvages, mais aussi des jeunes orphelins dont les parents ont été tués.

Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants

Après plusieurs jours d’immersion au cœur du Kenya pour comprendre le monde des éléphants et les menaces qui pèsent sur eux, après avoir marché et dormi dans la savane, escortés par des gardes armés, Muriel et Chanee se rendent dans un orphelinat près de la capitale Nairobi. La fondation Sheldrick recueille et élève les jeunes éléphanteaux orphelins traumatisés et fragilisés pour les soigner et les aider à grandir. Si des humains contribuent à décimer cette espèce, d’autres heureusement leurs servent d’ange gardien. Parmi eux, il y a Edwin, un gaillard plein d’humour. C’est le boss des "Keepers" qui sont en quelques sortent les parents de substitutions des jeunes orphelins. En rejoignant l’équipe d’Edwin et en travaillant au quotidien avec elle, même pour les tâches les plus ingrates, Muriel Robin se rapproche d’un petit éléphanteau dont la trompe a été sectionnée par un piège, d’un autre qui a reçu une balle dans le genou et de Gala. Ce dernier est sur le chemin de l’émancipation. Muriel l’accompagne jusqu’aux portes de la liberté.

Aujourd’hui, un éléphant est tué sous les balles des braconniers toutes les quinze minutes en moyenne. En 1930 il y avait 5 millions d’individus, en 1970 : environ 1 300 000 individus et en 2016 : 375 000 individus. La demande d'ivoire a augmenté à un point tel qu’une simple défense d’éléphant adulte peut valoir jusqu’à dix fois le revenu annuel moyen dans bien des pays africains. Au Kenya, le salaire moyen dans les campagnes est de 150 dollars par an. Pour certains la tentation est trop grande pour ne pas passer à l’acte. D’une certaine manière, les éléphants sont aussi victimes de la pauvreté. Ils sont également la proie des groupes terroristes que cela soit au Kenya, en Somalie, en Tanzanie ou encore au Cameroun et au Nigeria mais également au Mali, le trafic d'ivoire est devenu depuis quelques années une des principales sources de financements des groupes djihadistes. C’est la survie de l’espèce qui est aujourd’hui menacée. L'éléphant d'Afrique (loxodonta africana) a totalement disparu en Afrique du Nord, mais des groupes dispersés vivent encore en Afrique Subsaharienne. Il habite la savane, la brousse, la forêt, les vallées fluviales et les régions semi-désertiques du sud du Sahara.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

