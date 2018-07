Matt Damon et son épouse Luciana Barroso à l'ouverture de la 74e Mostra de Venise

publié le 31/08/2017 à 12:01

Venise devient la ville du cinéma jusqu'au 3 septembre. Pour la 74e édition de la Mostra de Venise, le festival de cinéma a démarré par le traditionnel tapis de rouge des stars. Cette année, la Mostraest présidée par une femme : Annette Bening (American Beauty), ce qui n'était plus arrivé depuis 2006 avec Catherine Deneuve. Mais, l'actrice a pointé du doigt le manque de réalisatrices dans la compétition vénitienne, en conférence de presse : "La route est longue, nous avons beaucoup de chemin à faire en matière de parité dans les domaines de la production, des réalisateurs, scénaristes, acteurs apparaissant dans les festivals".



Une vingtaine de films sont en compétition cette année à la Mostra. Downsizing d'Alexander Payne a ouvert le Festival. Matt Damon, acteur principal, a fait sensation sur le tapis rouge en compagnie de son épouse Luciana Barroso. Il est aussi à l'affiche de Bienvenue à Suburbicon réalisé par George Clooney, attendu dans les prochains jours à Venise. L'humoriste Kristen Wiig était aussi présente pour la soirée d'ouverture, tout comme Jane Fonda et le mannequin Izabel Goulart.

Trois réalisateurs français ont été sélectionnés pour cette Mostra : Abdellatif Kechiche (le réalisateur de La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2), Robert Guédiguian et Xavier Legrand et Anna Mouglalis fait partie du jury.