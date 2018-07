publié le 27/12/2016 à 18:35

C'est la nouvelle qui a attristé des millions de fans à travers le monde, le soir de Noël : George Michael, l'artiste aux 100 millions d'albums vendus, a été retrouvé mort le 25 décembre au matin. C'est Fadi Fawaz, son petit-ami, qui a fait cette macabre découverte en venant le chercher pour sortir déjeuner. Une disparition inattendue qui laisse de nombreuses questions en suspens : les causes réelles de sa mort, mais aussi le nom de ses héritiers.



Si George Michael a connu plusieurs grands amours, la pop star n'a jamais eu d'enfants. Il était pourtant à la tête d'une fortune colossale estimée à 100 millions de livres sterling (plus de 117 millions d'euros). L'interprète de Careless Whisper est propriétaire de quatre maisons : un cottage dans l'Oxfordshire (au sud-est de l'Angleterre), son manoir londonien et de somptueuses maisons à New York et Sydney. Autant de biens qui ont de grandes chances de revenir à ses nombreux neveux et nièces, comme le pronostique le Daily Mail.

De nombreux filleuls pourraient se partager l'héritage

Selon le journal britannique, ses grandes soeurs Melanie et Yioda, ainsi que son petit ami Fadi Fawaz devraient figurer sur son testament. Sa fortune pourrait également se départager entre ses nombreux filleuls. George Michael était le parrain de Roman et Harley Moon Kemp, les enfants que Shirlie Holliman (choriste de Wham!) a eus avec le bassiste Martin Kemp. Bluebell, la fille de l'ex-Spice Girl Geri Halliwell, pourrait également figurer sur la liste des héritiers puisqu'elle est la filleule de Kenny Goss, l'un de ses anciens compagnons.

Le chanteur est aussi le parrain des deux enfants de son ami d'enfance Andros Georgiou, dont James Kennedy, un DJ britannique star de la télé-réalité Vanderpump Rules. Enfin, son engagement auprès de plusieurs organismes caritatifs, œuvrant notamment contre le cancer et pour la protection de l'enfance, laisse penser qu'une partie de sa fortune pourrait revenir à ces associations.



Les proches de George Michael ont été nombreux à partager leur peine sur les réseaux sociaux. Roman Kemp a salué "l'homme qui a présenté (ses) parents l'un à l'autre, qui a forcé (sa) mère à appeler (son) père", tandis que James Kennedy s'est désolé d'avoir perdu contact avec le chanteur à la suite d'une brouille entre son père et George Michael : "J'ai le cœur brisé que nous n'ayons pas pu nous parler après tant d'années."

Rest In Peace George I'm heartbroken we never got to speak again after so many years, I can't believe this has happened, please watch over me in heaven Godfather. Enjoy paradise I love you. ¿¿ Une photo publiée par James Kennedy (@itsjameskennedy) le 25 Déc. 2016 à 15h47 PST