Mister France : Thomas Cornelus a été élu

publié le 12/01/2020 à 14:15

Âgé de 28 ans, le nouveau Mister France, Thomas Cornelus, est étudiant en deuxième années de droit au centre de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme, selon les informations de France 3. Il a déclaré avoir à cœur de "promouvoir une autre forme de beauté, celle de l’esprit et du cœur" en luttant contre les discriminations.

Les candidats étaient cette année au nombre de 28, (voir diaporama), âgés de 18 à 28 ans, et mesurant entre 1m78 et 1m95. Le choix du vainqueur revenait entièrement au public. Les valeurs que Mister France veut mettre en avant sont la moralité, l'altruisme, le charisme, la probité, la distinction, la modernité, l'élégance et l'intégrité.

Tout comme les Miss France, les candidats de Mister France ont dû défiler dans plusieurs tenues et passer un test de culture générale. Le premier dauphin est Mister Corse, Daniel Ferreira Concalves et le deuxième dauphin est Mister Guadeloupe, Nicholas Morvan.