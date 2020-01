Mister France : polémique après l'élection, un candidat crie au trucage

publié le 13/01/2020 à 16:50

Alors qu'il n'y avait eu aucun concours Mister France depuis deux ans, une polémique est venue entacher l'édition 2020, qui a donné vainqueur Thomas Cornelus (Mister Occitanie Ouest), devant Daniel Ferreira Concalves (Mister Corse) et Nicholas Morvan (Mister Guadeloupe). Des accusations de trucage et de tricherie ont été proférées par un autre candidat.

Pour Alexis Villain, Mister Centre-Val de Loire, il y a clairement eu un problème au niveau des votes. "Le système de votes était inadmissible. Il n'y avait aucun huissier pour contrôler. Le vote en ligne n'a compté que pour 20% du total entre le vote du public dans la salle et celui des huit jurés. On a su ça dix minutes avant", a expliqué le jeune homme de 26 ans, entrepreneur immobilier, à RTL.fr.

Malgré ce bouleversement, Alexis était certain de finir au moins sur le podium. "J'avais acheté la moitié des places de la salle pour mes proches. J'ai assuré sur scène. J'avais un bon discours. Je n'ai pas bégayé. J'ai bien défilé", a-t-il déclaré.

Le vote en ligne du public pas pris en compte ?

À l'annonce du résultat, alors qu'il était troisième des votes en ligne et qu'il pensait avoir toute la salle avec lui, c'est la douche froide. Il était fou de rage : "J'ai jeté mon écharpe et je suis parti." Dimanche, il a aussi posté une vidéo sur Facebook où il brûle son écharpe de Mister Centre-Val de Loire. Et où, aussi, il évoque du chantage sexuel pour être dans les mieux classés.

C'est à la fin de la soirée, samedi, que le jeune homme a découvert ce qui se tramait dans son dos : "Il y avait huit membres dans le jury. Six sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient voter pour moi, mais qu'ils n'ont pas pu car je n'étais pas dans les 14 finalistes. François Deixonne ne me voulait pas."

François Deixonne est l'organisateur du concours et le propriétaire de la marque Mister France. Selon Alexis Villain, il aurait fait barrage à ce qu'il soit dans les finalistes, et ce en dépit des votes en ligne. Pourquoi ? Notamment parce qu'il a "refusé de sponsoriser le concours" avec sa société.

Le vainqueur pistonné ?

Le jeune homme va même plus loin dans ses accusations. Selon lui, le vainqueur -Thomas Cornelus- a été pistonné parce qu'il est proche de François Deixonne. "Ils n'habitent pas loin et ils se connaissent bien. Il a été élu (Mister régional) en 2017… Il était en lice l'an dernier mais l'élection avait été annulée à cause des trucages… Mais il est revenu."



Sollicité par notre rédaction, François Deixonne n'a pas encore répondu à ces accusations.