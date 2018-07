publié le 30/01/2017 à 09:33

À peine a-t-elle laissé son écharpe de Miss France à Alicia Aylies qu'Iris Mittenaere peut en enfiler une autre. Celle de Miss Univers, qu'elle a décrochée aux Philippines le 30 janvier, face à Miss Haïti et Miss Colombie. La Lilloise de 24 ans devient la deuxième Française à décrocher le titre suprême, après Christiane Martel, en 1953. Lors d'une conférence de presse donnée juste après la cérémonie, Iris Mittenaere s'est dite "très fière de représenter la France et l'Univers".





Que va-t-il à présent se passer pour la gagnante, couverte de cadeau dès son sacre ? Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, a rappelé qu'un programme très chargé l'attend : "Elle va quitter Manille demain pour New-York [...] Ça représente beaucoup de voyages, de déplacements dans les différents pays où elle va aller élire les miss nationales, beaucoup d'obligation avec tous les partenaires de Miss Univers et puis une grosse partie d'engagement social, parce que Miss Univers est une jeune femme très engagée. Elle va s'engager pour différentes causes".

Défendre l'hygiène bucco-dentaire

"Durant leur règne, nos gagnantes possèdent les outils pour enrichir les autres personnellement et professionnellement, en se consacrant à les sensibiliser à des causes philantrophiques et en levant des fonds nécessaires", peut-on lire sur le site officiel de la fondation Miss Univers. Les principales organisations humanitaires soutenues sont mentionnées, comme Best Buddies, qui vient en aide aux personnes avec un handicap mental ou physique.



De son côté, Iris Mittenaere avait promis que si elle remportait le diadème de Miss Univers, elle utiliserait son exposition médiatique pour défendre à travers le monde une cause qui lui tient à cœur : l'hygiène bucco-dentaire. Avant d'accéder au monde des Miss, en devenant Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015, la jeune femme était étudiante en chirurgie dentaire à Lille.