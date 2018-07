publié le 30/01/2017 à 08:36

Le weekend de toutes les victoires pour la France. Après avoir décroché le titre de Champions du monde au handball, Iris Mittenaere, Miss France 2016, a été sacrée Miss Univers aux Philippines, le 30 janvier. La jeune femme de 24 ans a décroché le diadème face à Miss Colombie et Miss Haïti. Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice. C'est une victoire inespérée. Depuis la création du concours en 1952, une seule Française avait été récompensée : Christiane Martel, en 1953.



Iris Mittenaere a réagi lors d'une conférence de presse : "C'est vrai que j'ai encore du mal à me rendre compte que je suis Miss Univers, mais j'ai vraiment hâte de retourner en France pour vous la montrer de plus près, cette couronne, et pour vous remercier tous, parce que vous avez été d'un soutien sans faille depuis le début de cette aventure. Je suis vraiment très fière, aujourd'hui, de représenter la France et l'Univers."

"C'était son rêve [...] Moi, cela fait 15 ans que je suis au stand de Miss France organisation, ça fait 12 ans que j'espère ça et elle l'a fait", s'est félicité Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, en direct depuis les Philippines. Lors de l'élection de Miss France, Iris Mittenaere avait représenté le Nord-Pas-de-Calais. La Lilloise était alors étudiante en médecine.

