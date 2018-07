publié le 28/01/2017 à 10:00

Iris Mittenaere est en lice pour Miss Univers 2016. Et la Française figure parmi les favorites de la compétition, qui verra s'affronter 86 reines de beauté du monde entier. Le concours aura lieu à Manille, aux Philippines, dans la nuit du dimanche 29 à lundi 30 janvier. Iris Mittenaere, Miss France 2016 défendra les couleurs nationales, et tentera de faire mieux que l'année précédente. Flora Coquerel, Miss France 2014 avait terminé troisième dauphine de Pia Alonzo Wurtzbach, originaire des Philippines - d'où le lieu de l'événement cette année - Miss Univers 2015.



La dernière (et la seule) Miss France a avoir été élue Miss Univers est Christiane Martel, en 1953. Nombreux sont les français à encourager Iris Mittenaere, l'une des grandes favorites de cette édition. Supportée par ses fans, mais également par Sylvie Tellier et toute la Société Miss France. Et notre Miss compte bien mettre toutes les chances de son côté, notamment avec sa superbe tenue de scène Moulin Rouge.

Le concours de Miss Univers 2016 sera retransmis sur le site de l'événement, mais également sur Facebook et sur FoxTV. Pour ce qui est des chaînes françaises, Paris Première diffusera le concours en direct le lundi 30 janvier, dès 1 heure du matin. L'élection de Miss Univers sera rediffusée sur la chaîne du Groupe M6 à 13h20 et 23h20. L'occasion de ne pas manquer la prestation d'Iris Mittenaere, qui pourrait être la première Miss France couronnée Miss Univers depuis Christiane Martel, il y a 64 ans.

En direct dans la nuit de dimanche à lundi à 01:00 #MissUnivers #France @IrisMittenaereO // Rediff lundi à 23:15 pic.twitter.com/3NgiMWQJGU — Paris Première (@ParisPremiere) 26 janvier 2017