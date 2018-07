publié le 30/01/2017 à 19:40

Une bourde qui aurait pu faire beaucoup de bruit. Lors de l'élection de Miss Univers 2016, qui a vu Iris Mittenaere couronnée, le traducteur a eu quelques instants d'hésitation. Alors que Miss France, qui était l'une des grandes favorites du concours, répond au dernier tour de questions, en français, la traduction en anglais a été quelque peu approximative... Le traducteur a confondu l'expérience universitaire de la jeune femme, qu'elle raconte, avec une anecdote sur ses débuts de mannequin. "J'ai cru échouer pendant ma première année de médecine, parce qu'au départ, je n'étais pas sur la liste", raconte Iris Mittenaere.



Une phrase qui est devenue en version anglaise : "J'ai pensé échouer la première fois où je me suis présentée à un casting, parce que mon nom n'était pas sur la liste". Une première bourde qui précède de peu la suivante. "L'après-midi même, je suis allée m'acheter un nouveau livre de médecine", répond Iris Mittenaere, ce qui est traduit : "Le lendemain, j'ai découvert que j'étais dans un nouveau book".

Et le traducteur de conclure en beauté : "Pour moi, [ce concours est] ma première grande opportunité", alors que la Miss expliquait simplement avoir "finalement réussi [sa] première année de médecine". Une erreur moindre par rapport à celle de l'an passé, où le présentateur avait annoncé la mauvaise gagnante de Miss Univers, décernant la couronne à la première dauphine, et non à la vraie reine de la soirée, Pia Alonzo Wurtzbach !