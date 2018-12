publié le 02/12/2018 à 10:02

C'est elle qui a été sacrée Miss Nouvelle-Calédonie 2018. Amandine Chabrier, 19 ans, a remporté la prestigieuse couronne le 15 septembre dernier à l'Arène du Sud de Païta. La jeune femme qui mesure 1m71 a fait sensation devant le jury lors de son élection.



Très fan de sport, Amandine n’hésite pas à partager des vidéos de ses entraînements sur les réseaux sociaux. La jeune reine de beauté est très impliquée dans ses séances rythmées par des musiques. "Je suis très sportive. Je fais très attention à mon corps. J’aime le sport en salle, courir, lire également, ainsi que faire la cuisine. J’aime passer du temps en famille. Je suis assez coquette", a-t-elle déclaré dans Demain en Nouvelle Caldédonie.

Si elle est élue Miss France 2019, Amandine souhaiterait défendre une cause qui lui tient à cœur : le dépistage du cancer du sein. "J'ai connu des personnes atteintes du cancer du sein qui ont combattu, qui s'en sont sorties.(...) J'admire ces personnes qui ne lâchent rien malgré le moral à zéro parfois. Ça m'a donné envie de me battre. Même si ce n'est pas grand-chose, je participe chaque année à la Nouméenne (une course organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein qui rassemble plus de 3.000 participants) qui récolte des fonds", a-t-elle confié.