Milla Jasmine : "Pour moi la télé-réalité, c’est une thérapie"

publié le 09/12/2019 à 19:42

Lors d'une interview avec Sam Zirah, Milla Jasmine, connue pour ses passages dans la télé-réalité (Les princes de l'Amour, Les anges...), aurait-elle déclaré vouloir arrêter la télé-réalité ? Elle sait que ce milieu est éphémère, mais ne compte pas pour autant s'éloigner du monde des médias, comme le relèvent nos confrères de Melty.

Elle explique : "On sait qu’un jour ça va s’arrêter. Mais si je peux continuer à évoluer dans d’autres choses, qui restent dans les médias, parce que j’adore ça (...) Je ne sais pas si j’en ai besoin ou pas, mais j’adore ce que je fais (…) Pour moi la télé-réalité, c’est une thérapie."

Milla Jasmine rajoute : "Je m’épanouis, parce qu'à chaque télé, j’apprends quand je me regarde. Parfois quand il y a des disputes, je ne suis pas forcément fière et je me dis ‘Ah ouais, j’ai été un peu dure’. Parfois quand j’entends certaines personnes, je me dis ‘Ah ouais, mais lui il pensait comme ça’. Et j’apprends. Faire ton autocritique, voir tes disputes en live, c’est un truc de fou. Voir ton premier bisou, tes embrouilles… Ça n’arrive pas dans la vie de tous les jours, tu revois pas ça. Et de le voir, ça permet de t’analyser, de changer, d’améliorer certaines choses."