publié le 31/05/2018 à 18:05

Jeudi 31 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête tête d’affiche au théâtre ou au cinéma et voix de tête à la radio : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête à l’image du printemps, souvent d’humeur orageuse : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui réussit l’exploit de rendre Pierre Benichou de bonne humeur : Christine Ockrent.



Une Grosse Tête qui va revendre sa maison de plein pied au Mans pour acheter un appartement avec balcon dans le 18ième arrondissement de Paris : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête dont on peut dire qu’à cause de lui on rit beaucoup moins dans les avions mais beaucoup plus à la radio : JeanFi Janssens.



Une Nouvelle Grosse Tête qu’on a vu au cinéma dans "Tout Schuss", sur scène dans son spectacle "Fat and Furious" et qu’on va aujourd’hui découvrir à la radio : Melha Bedia.



Les Grosses Têtes du jeudi 31 mai Crédit : Kervin Portelli

