Mélanie Page et Christian Vadim dans A La Bonne Heure !

publié le 14/02/2019 à 12:30

Le Jeu de la Vérité, la comédie de Philippe Lellouche, fait son grand retour à Paris. La pièce sera à l'affiche du théâtre du Gymnase à partir du 6 mars prochain et jusqu'au au 27 avril.



Créée en 2005 au théâtre Tristan Bernard et mise en scène par Marion Sarraut, la comédie avait d'abord été jouée par Vanessa Demouy, David Brécourt, Christian Vadim et Philippe Lellouche en personne. Le réalisateur François Desagnat avait également adapté la pièce au cinéma en 2014 avec le casting originel.

En 2019, Le jeu de la vérité revient donc sur les planches. Si Christian Vadim et David Brécourt reprennent leurs rôles, de nouvelles recrues font leur arrivée dans la bande : Mélanie Page et Vincent Lagaf'. A noter que l'animateur télé n'avait pas joué au théâtre depuis 10 ans !

"Le jeu de la vérité", la comédie de Philippe Lellouche de retour sur les planches

Le jeu de la vérité, c'est l’histoire de trois copains qui se connaissent depuis le lycée. Désormais quadragénaires, le trio se voit chaque semaine pour dîner ensemble. Un soir, une quatrième personne est invitée. Il s'agit de Margaux, la fille dont les trois hommes étaient amoureux lorsqu'ils étaient ado. C'est alors que commence une partie du fameux "Jeu de la Vérité", tirée de la célèbre émission de télé de Patrick Sabatier dans les années 80. Au programme : questions indiscrètes, piques acerbes et révélations...



Le jeu de la vérité de Philippe Lellouche, au Théâtre du Gymnase, du mardi au samedi à 21h. Matinée le samedi à 16h.

