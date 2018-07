publié le 17/07/2018 à 18:36

Tout juste mariée avec le prince Harry depuis le mois de mai 2018, voilà que Meghan Markle se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique familiale. Son père, Thomas Markle, absent de son mariage, a accordé une interview au magazine britannique, The Sun. Il affirme que sa fille serait terrifiée depuis son union avec le prince Harry et fait part de sa vive inquiétude quant au fait de ne plus avoir de ses nouvelles.



"Je le vois dans ses yeux, je le vois dans son visage et je le vois dans son sourire. Je l'ai vue sourire pendant des années. Je la connais. Je n'aime pas celle que je vois maintenant. Elle arbore un sourire douloureux et ça m'inquiète vraiment" confie-t-il. L'homme de 73 ans continue et insiste sur l'état de pression que subirait sa fille :"Je pense qu'elle est sous trop de pression. Il y a un prix élevé à payer pour être marié à cette famille".

Des déclarations auxquelles la duchesse de Sussex n'a toujours pas répondu. Les récentes photos officielles du baptême du prince Louis ne semblent pas corroborer les propos du père, puisque sur les clichés Meghan Markle apparaît très souriante aux côtés de sa nouvelle famille.