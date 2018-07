publié le 26/04/2018 à 19:21

Windsor est en pleine effervescence. Les rues sont en train d’être repavées, la peinture est encore fraîche sur les lampadaires, même les pubs refont leur devanture, comme en témoigne Georgina, la manager du Spell and the Dragon. "On rafraîchit la façade pour l’occasion, on va installer une arche de fleurs aux couleurs du drapeau britannique autour de la porte d’entrée", explique-t-elle. "Et nous avons créé un nouveau cocktail en l’honneur de Meghan Markle : le "Markle Sparckle"".



Le pub a aussi collé des photos de Meghan et Harry sur ses murs et il fait un décompte

précis des jours restants avant les épousailles sur un tableau noir posé sur un chevalet à l’entrée. Impossible d’échapper aux réjouissances, même les pompes à pression sont aux couleurs du mariage.



Une bière a en effet été créée par la brasserie locale juste pour le mariage : “The Harry et Meghan Royal Knot Beer”. William Calvert, le superviseur de la Eton and Windsor Brewery nous livre les secrets de fabrication. "Nous utilisons de l’orge de la ferme de la reine juste à côté et du houblon des Etats-Unis. Nous comptons vendre environ 12.000 bouteilles et 12 fûts, donc environ 50.000 litres".



On boit beaucoup lors des mariages, c’est bien connu. Alors pour ceux qui n’aiment ni les cocktails ni la bière, un autre pub a créé un Gin au Gingembre (le Ginger Gin en anglais) sachant que Ginger veut aussi dire "roux" et qu'Harry est un rouquin.

Un mariage princier qui profite à tous les commerces

Mais ce mariage n’est pas une poule aux œufs d’or que pour les buvettes! Un marchand de cigares a créé une composition juste pour l'occasion. Et en longeant les vitrines des pâtisseries, on peut voir des gâteaux avec la photo de Meghan et Harry dessus.



Une autre boutique est spécialisée dans la confection d’une friandise très anglaise : le fudge. "C’est un caramel mou à la fleur de Sureau et au citron, au goût de la pièce montée! Ça se vend très bien déjà", nous explique-t-on. "Le jour du mariage, on commencera la journée avec 10 kilos donc 60 parts, on en refera au besoin !"



La fleuriste du coin va aussi créer des petits bouquets imitant celui de la mariée. Et bien sûr, les magasins de souvenirs vendent des masques d'Harry et Meghan, sans oublier les innombrables tasses, tabliers et autres aimants de frigo avec les visages des amoureux imprimés dessus. Le couple est à tous les coins de rue.