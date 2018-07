publié le 30/11/2017 à 13:23

Le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle ne sera pas un mariage comme les autres. Outre l'aspect public d'une telle union, la célébrité décuplée et les voyages officiels, le couple va voir sa vie transformée.



Le changement le plus radical sera pour l'actrice américaine Meghan Markle. Le prince Harry connait déjà bien les avantages et les contraintes que son statut implique. Né dans la famille royal, il maîtrise (et sait se jouer) de l'étiquette à la perfection. Il connaît l'attention que lui porteront les médias jusqu'à la fin de ses jours.

Meghan Markle, elle, n'a pas une telle notoriété. Certes, elle est actrice mais elle pouvait encore sortir dans les rues de Londres sans être véritablement reconnue. En entrant dans la famille royale, elle obtient une protection, un statut à la fois désuet et prestigieux, mais surtout une incroyable notoriété au Royaume-Uni et dans le monde entier. Épouser un membre de la Maison de Windsor, c'est entrer dans un nouveau monde.

1 - Baptême obligatoire

Meghan Markle devra abandonner sa religion pour prendre celle de son mari. Elle intégrera l'Église d'Angleterre et y sera confirmée avant son mariage avec le prince Harry. Il faut dire que la grand-mère de ce dernier, Elizabeth II, est à la tête de l'Église anglicane.



Cette Église a été créée en 1534 par l'Acte de Suprématie d'Henri VIII. Ce dernier a rompu les liens avec Rome et la papauté afin, notamment, de divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser en deuxième noce Anne Boleyn. Ce schisme est un mouvement d'indépendance politique mais aussi une fusion religieuse. Les anglicans intègrent en effet des concepts tirés du protestantisme sans rejeter toute la doctrine catholique.



Meghan Markle a un parcours de vie jalonné par différentes rencontres et influences religieuses. Elle se revendique chrétienne et plutôt protestante, elle a étudié dans un lycée catholique et son premier mariage s'est déroulé selon les rites juif, religion de son mari de l’époque. Elle n'aura sans doute pas de difficulté à s'adapter à cette nouvelle religion tant elle est proche dans ses fondements des cultes que Meghan Markle a déjà pratiqués.

2 - Quitter Hollywood

Meghan Markle dans la série "Suits" Crédit : Capture USA

Devenue célèbre avec son rôle de Rachel Zane, jeune avocate en devenir, dans la série Suits, Meghan Markle va quitter les plateaux de tournage. USA Network a officialisé ce départ au lendemain de l'annonce du mariage.



La production de Suits a publié un message bienveillant et enthousiaste à l'intention de Meghan Markle : "De nous tous à USA Network et Universal Cable Productions, nous voulons féliciter chaleureusement Meghan Markle et le prince Harry pour leurs fiançailles. Meghan a été un membre de notre famille pendant 7 ans, et c'était un plaisir de travailler avec elle. Nous voulons la remercier pour son indéniable passion et son dévouement pour Suits et nous lui souhaitons le meilleur".

3 - Le duc et la duchesse de...

Comment devra-ton s'adresser à Meghan Markle après son mariage ? Il faudra sans doute, comme Kate Middleton avant elle, s'habituer à son véritable prénom. Le premier prénom de la comédienne est en réalité Rachel, comme son personnage dans Suits. Kate est naturellement un diminutif pour Catherine. Le prénom du prince Harry est quant à lui Henry. Ces trois là étaient sans doute faits pour se rencontrer.



Harry devrait, d'après les spécialistes de la monarchie britannique, devenir duc de Sussex après son mariage. Le duché est en effet disponible depuis 1843. Son épouse devrait naturellement devenir "Her Royal Highness the Duchess of Sussex" (Son Altesse Royale, la duchesse de Sussex). Un généalogiste réinterrogé par nos confrères de Press Association évoque aussi les titre de Buckingham et Clarence mais il juge "ces autres noms très improbables". D'autres duchés sont envisageables : Connaught, Windsor, Albany, Cumberland et Teviotdale. La reine prendra cette décision elle-même.

Le prince Augustus Frederick, duc de Sussex Crédit : Louis Gauffier / Domaine public

L'histoire du précédent duc de Sussex pourrait guider la reine dans sa décision. Comme Harry, il a vécu à Kensington Palace et il s'est marié par amour à une femme de plus basse extraction que lui. À l'époque un déshonneur, mais aujourd'hui un signe de modernité. Le duc s'est même remarié une seconde fois, toujours sans l'accord de la couronne à l'époque. Ses enfants ont été considérés comme illégitimes et le titre est depuis vacant. Elizabeth II pourrait redorer le blason de Sussex et faire cicatriser ces anciennes blessures historiques.



Le prince pourrait aussi refuser le titre de duc et son épouse deviendrait donc "Son Altesse Royale Princesse Henry de Galles (le nom du prince Harry)". Une princesse donc mais par alliance, comme Diana. Les véritables princesses sont nées dans la famille royale. La fille de Kate et William peut donc se faire appeler "Princesse Charlotte" par exemple. Il serait inconvenant de s'adresser à Meghan de la même manière. Quoi qu'il en soit, il est improbable que Harry, très proche de sa grand-mère, refuse l'honneur qui lui est fait et se distingue ainsi de son frère et sa belle-sœur, le duc et la duchesse de Cambridge.

4 - Nationalité

Meghan Markle n'aura pas de passe-droit. Le secrétaire de la communication du prince Harry, Jason Knauf, l'a assuré dans les colonnes du Telegraph. Elle se se conformera aux règles liées à l’immigration du royaume.



Pour obtenir la citoyenneté britannique dans sa totalité, le mariage seul ne suffira pas. Comme n’importe quel citoyen étranger, elle devra passer et payer un test (comptez 50 livres, soit un peu moins de 60 euros). Elle devra répondra à certaines question sur la culture et les valeurs de son nouveau pays. La possibilité de prendre le thé avec la reine et de se mouvoir librement à Buckingham Palace devrait sans aucun doute être un avantage considérable pour la jeune femme.

5 - Observer un devoir de réserve

Meghan Markle s'est fendue de plusieurs positions politiques par le passé. Une fois intégrée à la famille royale, elle ne pourra plus rien dire sans causer un scandale. La partie républicaine du peuple britannique à une sainte horreur de ce genre de déclarations malvenues et contraire aux lois fondamentales du pays.



Celle qui avait posté un message contre le Brexit sur Instagram ou des déclarations contestant les actions du président Donald Trump devra ronger son frein. Sauf si elle tient à provoquer un scandale et une colère homérique d'Elizabeth II.

6 - Une protection permanente

Comme son époux, Meghan Markle sera en permanence sous la protection bienveillante de gardes du corps. Ses déplacements seront toujours surveillés pour éloigner les hordes de fans, les photographes indésirables et d'éventuelles menaces.



Depuis la consolidation de sa relation romantique avec le prince Harry, l'américaine disposait déjà d'une sécurité renforcée. Elle devra s'habituer à cette présence auprès d'elle et de ses hypothétiques futurs enfants.