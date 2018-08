publié le 16/05/2018 à 14:32

Une liste d'invités aussi royale que prestigieuse. Ce samedi 19 mai, Meghan Markle et le prince Harry se diront "oui" à Windsor près de Londres, devant une foule de convives.



Ce sont près de six cents personnes qui sont invitées au mariage du prince britannique et de l'actrice américaine à la chapelle Saint-George, au château de Windsor. Des membres de la famille royale, des proches, quelques dignitaires, des anonymes aussi. Tous seront aux premières loges de cette union religieuse, qui sera retransmise dans le monde entier.



Du côté du prince Harry, on retrouve parmi les invités la reine Elizabeth (sa grand-mère), le prince William (son frère aîné) accompagné de sa femme Kate, la duchesse de Cambridge et leurs deux premiers enfants George et Charlotte. Mais aussi le prince Charles (son père) et Camilla, la duchesse de Cornouailles (sa belle-mère). Les sœurs et le frère de Lady Di assisteront aussi au mariage de leur neveu Harry. Seul le prince Philip (son grand-père) devrait manquer la cérémonie, probablement pour des raisons de santé.

Concernant la famille de Meghan Markle, sa mère Doria Ragland assistera à l'événement alors que son père, Thomas Markle ne sera finalement pas en mesure de l'accompagner à l'autel.



De nombreuses stars attendues pour l'événement

Parmi les acteurs religieux de ce mariage, il y a notamment l’archevêque de Canterbury, Justin Welby qui officiera lors de l'échanges des consentements, mais aussi David Conner qui dirigera la cérémonie. Depuis 1998, il est le doyen de Windsor et a été l'évêque des forces armées quand le prince Harry était dans l'armée.



Alors que les personnalités politiques n'ont pas été conviés à la noce, des célébrités et amis du couple devraient prendre part aux festivités de ce mariage printanier. Parmi les invités cités, on retrouve notamment l'actrice Priyanka Chopra et la joueuse de tennis Serena Williams (amies de Meghan Markle) ou encore le prince du Lesotho (ami du prince Harry).



Invités au mariage de William et Kate en 2011, Elton John et le couple David et Victoria Beckham seront également de la fête. Enfin le chanteur James Blunt et les Spice Girls. viendraient compléter cette liste d'invités cinq étoiles.