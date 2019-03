Luke Perry : Attaquée sur les réseaux sociaux, sa fille répond avec virulence

publié le 12/03/2019 à 19:16

Dévastée par la mort de son père Luke Perry le lundi 4 mars dernier, Sophie Perry, jeune adolescente de 18 ans, est sévèrement attaquée par des commentaires sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes critiquent sa manière de faire son deuil.



Huit jours après la terrible nouvelle, la jeune fille a donc répliqué avec une photo et un long message postés sur son compte Instagram : "Depuis que mon père est mort, je reçois beaucoup d’attention sur internet. Et la plupart des commentaires ont été positifs, mais certaines personnes ne peuvent juste pas être gentilles", a-t-elle notamment regretté.



Endeuillée, Sophie Perry n'attend pas de ses internautes qu'ils la juge sur sa manière d'agir après le décès de celui qui incarnait Dylan dans la série "Beverly Hills, 90210" : "La mort de mon père est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et je suis déchirée par ça. Mais je ne vais pas m’asseoir dans ma chambre et pleurer jour et nuit jusqu’à ce qu’Internet décide pour moi quand il sera approprié de faire autre chose", a-t-elle ajouté.

"Arrêtez de me suivre"

La jeune adolescente regrette que son image ait pris des proportions inimaginables cette semaine : "Je suis là pour vous dire que je n’ai pas demandé cette attention, je n’ai pas demandé à être jetée sous ces projecteurs virtuels et, même si je ne veux offenser personne, je ne vais pas obéir aux croyances et aux besoins des autres".

Avant de souligner qu'elle était une jeune fille, comme les autres : "J’ai 18 ans. Je jure comme un charretier, et parfois, je m’habille comme une pute. Et je soutiens des causes que vous ne soutenez peut-être pas".



Pour enfoncer un peu plus le clou contre ses détracteurs, elle a conclu : "Alors à ceux qui me pointent du doigt pour m’humilier à cause de ma façon de parler, de ma garde-robe et, de façon plus dégueulasse encore, de la façon dont je gère mon deuil, faites-nous, à moi comme à vous, une faveur et arrêtez de me suivre. C’est une perte de temps pour vous comme pour moi".