À la Bonne Heure ! du 19 décembre 2019 avec Louis-Do de Lencquesaing et Léa Drucker

publié le 19/12/2019 à 16:47

Sept ans après Au Galop, sa première réalisation, Louis-Do de Lencquesaing, acteur révélé au grand public en 2009 dans Le père de mes enfants, repasse derrière la caméra et signe une comédie grinçante: La Sainte Famille. Un film "de Noel", puisqu'il sort le 25 décembre, mais dans lequel l'auteur jette un regard plutôt ironique sur les liens qui nous unissent à nos proches. Entouré d'un très beau casting (Laura Smet, Marthe Keller, Thierry Godard, Inna Modja), Louis-Do de Lencquesaing interprète Jean, un anthropologue réputé qui devient ministre de la Famille alors que lui-même se perd dans les bouleversements que traverse sa propre famille !

Pour en parler avec Stéphane Bern, Louis-Do de Lencquesaing est accompagné en studio de celle qui interprète sa femme à l'écran: Léa Drucker.



Le film évoque avec une forme de distance, des questions d'actualité. "Toutes ces questions de procréation, de PMA, de GPA… sont très sérieuses, mais elles se posent depuis que le monde est monde. Il y a toujours eu des des personnes qu’il fallait d’une manière ou d’une autre « aider » à faire un enfant. Même si alors il ne s’agissait pas de science ou de technique, comme c’est le cas aujourd’hui. Une femme qui donnait un de ses enfants à sa propre sœur qui ne pouvait pas en avoir, un enfant « adopté » par un père alors qu’il est le fruit d’un adultère reconnu ou pas… C’est ce que Jean exprime à sa manière : s’agit-il vraiment d’enjeux scientifiques ? Garder tout cela à l’esprit permet d’en parler avec une certaine distance, donc avec humour, fort de la certitude que plus c’est sérieux et plus il faut en rire. Alors, oui, La Sainte Famille est une comédie. Qui par moments se contorsionne pour raconter ce qu’elle entend raconter, comme pour échapper au piège du sérieux", selon Louis-Do de Lencquesaing.

La sainte famille Crédit : LD De Lencquesaing

"Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne."



> LA SAINTE FAMILLE Bande Annonce (2019) Laura Smet, Léa Drucker

Le live de "Musique pas bête":

Egalement en studio avec nous: Nicolas Lafitte pour nous interpréter en direct et en public La valse du répondeur, extrait du spectacle Musique pas bête, actuellement à la Comédie des Champs-Elysées.

Ce spectacle propose aux spectateurs de découvrir de nombreuses facettes de l'histoire de la musique, la résonance qu'elle a en nous et différents répertoires (chanson, musique classique et jazz).

musique pas bete Crédit : Comédie des Champs Elysées

