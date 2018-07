Louane est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 27/01/2017 à 11:00





Louane fait un retour remarqué au cinéma en ce début d'année ! La chanteuse et comédienne de vingt ans prête sa voix pour les besoins du film d'animation Sahara de Pierre Coré. L'interprète de Jour 1 est entourée par un casting de rêve : Omar Sy, Franck Gastambide, Vincent Lacoste ou encore Jean Dujardin font partie de l'aventure ! Le film sera en salle le 1er février prochain.

Louane prête sa voix Eva dans le film d'animation "Sahara" !

L'histoire : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

Découvrez la bande annonce de "Sahara"

> "Sahara" - La bande annonce

