Les secrets du Mont Saint-Michel dans la Curiosité

publié le 26/06/2017 à 18:00

Les plus grands et beaux secrets du Mont Saint-Michel

Une île, une baie et des siècles de légende, bienvenue en Normandie. On vous raconte les secrets du Mont Saint-Michel, le monument le plus visité en région avec Lomig Guillo journaliste, spécialiste du Mont Saint-Michel dont il est originaire,

Lomig Guillo publie Les secrets du Mont-Saint-Michel : Enquête sur 1 300 ans d’Histoire et de légendes aux Éditions Prisma

Les secrets du Mont-Saint-Michel Enquête sur 1 300 ans d'Histoire et de légendes

éviter la crise cardiaque

La crise cardiaque…C’est l’une des causes les plus importantes de mortalité, on est tous informés des bonnes pratiques pour l’éviter, et pourtant, 400 personnes en meurent chaque jour en France ! Alors que faire ?

Les réponses avec le cardiologue Fabien Guez, auteur du livre Comment avoir une crise cardiaque paru chez Hugo Doc.



Comment avoir une crise cardiaque

L'histoire du jazz

Le 1er disque de Jazz était édité il y a 100 ans ! à cette occasion, on s'offre un petit tour dans l'histoire du jazz, à la découverte de ses plus grands musiciens avec le journaliste Pascal Kober.

Pascal Kober est l'auteur de l' Abécédaire amoureux du jazz publié aux éditions Snoeck .

C’est également le thème d’une exposition basée sur les photos de notre invité, Pascal Kober, qui vient de démarrer au musée de l’Ancien Evêché à Grenoble.

Abécédaire amoureux du jazz