publié le 09/09/2019 à 12:30

C'est un retour gagnant pour Les petits meurtres d'Agatha Christie ! Vendredi dernier, France 2 diffusait le premier épisode des trois inédits de la série créée par Anne Giafferi et Murielle Magellan. Diffusé depuis 10 ans, le programme séduit toujours autant les téléspectateurs. Il est arrivé en tête des audiences avec plus de 4,5 millions de fidèles, soit 23,1% de part d’audience selon Médiamétrie.

Blandine Bellavoir, Elodie Frenk et Samuel Labarthe sont de retour dans de nouveaux épisodes des "Petits meurtres d'Agatha Christie"

Dans le premier épisode intitulé Ding Dingue Dong, Elodie Frenk, Blandine Bellavoir et Samuel Labarthe étaient plongés dans la folie d'une clinique psychiatrique. Deux autres inédits sont attendus sur la chaîne publique : les épisodes L'heure zéro et Rendez vous avec la mort.

Le vendredi 13 septembre, Alice Avril va démissionner de La Voix du Nord pour intégrer l’équipe de la toute nouvelle chaîne de télévision TV Nord. Son rêve est de travailler aux côtés d’Audrey Fontaine, première femme a présenter un JT en France. Mais elle doit se contenter d’une place d’assistante du Chef Maxime Beaumont, qui présente une émission culinaire. Lorsque le Directeur de la chaîne est assassiné c’est justement le Chef vedette qui est soupçonné car le patron de TV Nord était sur le point de le virer. Mais Laurence n’a jamais aimé les coupables trop évidents. C’est tout le contraire pour Marlène car Maxime est le fiance avec qui elle devait se marier à l’âge de 20 ans et qui l’avait abandonnée à une semaine du mariage. Elle va tout faire pour prouver que Maxime ne peut être qu’une chose : coupable !

Le vendredi 20 septembre, le trio formé par le commissaire Lawrence, Alice Avril et Marlène Leroy emmènera les téléspectateurs dans un hôtel de luxe un peu défraîchi, qui a perdu son lustre d’antan, au bord de la mer du Nord. Quand la domestique de l’hôtel est retrouvée assassinée, c’est Clémence, la propriétaire, qui est soupçonnée. C’est une femme flamboyante, autoritaire et cruelle avec ses trois enfants, un véritable monstre. Elle a jeté son dévolu sur Laurence et veut en faire son troisième mari, au grand bonheur d’Avril bien sûr. Lorsque Clémence est assassinée, Laurence tombe des nues car le coupable s’avère être Tricard. Tricard, qui n’est autre que le propre frère de Clémence.

Dans ces trois épisodes, Elodie Frenck, Blandine Bellavoir et Samuel Labarthe vont donner tour à tour la réplique à Arnaud Binard, Barbara Schulz et Mireille Herbstmeyer. Parmi les soixante-six ouvrages d'Agatha Christie qui ont inspiré la série de France 2 depuis 2009, 38 ont déjà fait l'objet d'un épisode.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Stéphane Rose et Patrice Carmouze !





L'équipe de l'émission vous recommande A La Bonne Heure avec Samuel Labarthe et Elodie Frenck