Les histoires incroyables des 24 heures du Mans dans La Curiosité

publié le 26/04/2017 à 19:30

Les destins extraordinaires des 24 heures du Mans

Prochaine édition des 24h du Mans, les 17 et 18 juin 2017 ! D'ici là, on a eu envie de vous faire redécouvrir cette course mythique dont RTL est partenaire... et de vous raconter les destins extraordinaires de ceux qui y ont participé !

Fabrice Bourrigaud, directeur du pôle esprit le Mans, est notre invité.

Avec lui, on évoquera le génie de Jean Rondeau qui a remporté la course en 1975 sur une auto construite par lui-même ! On s'intéressera au tournage chaotique du film Le Mans avec le fou de vitesse Steve McQueen ! On se passionnera aussi pour l'incroyable et courageux Frédéric Sausset, qui en 2016 a relevé le défi d’être le premier pilote quadri-amputé de l’Histoire du Sport Automobile à participer aux 24 heures du Mans !



Des histoires passionnantes comme on les aime dans La Curiosité !

24 Heures du Mans : l'Audi numéro 2 (illustration) Crédit : GUILLAUME SOUVANT / AFP

> Bande annonce film "Le Mans"

Les chrétiens d'Orient

Ils sont aujourd'hui 11 millions parmi 320 millions de musulmans. Dans trois ans, ils pourraient être moins de 5 millions. Pourquoi cette les chrétiens d'Orient sont-ils persécutés ? Mais qui sont-ils au juste ? Notre consultant en histoire, Pierre Baron nous aide à y voir un peu plus clair.

Avec lui, on en saura un peu plus sur les coptes d'Egypte, les premiers chrétiens connus au monde. Tenez, saviez-vous que ce mot "copte", est en réalité celui d’une langue, la dernière langue de l’Egypte pharaonique ? Que les chrétiens d'Orient ont longtemps eu le statut de "dhimmis", de protégés dans l'Empire Ottoman ?



La suite, dans l'émission !

Monastère Sainte Catherine du Sinaï

Les animaux de Charles Darwin

Charles Darwin, la théorie de l'évolution, ça vous parle ? Dans La Curiosité, on s'intéresse à cet homme hors du commun qui a préféré renoncer à être médecin pour consacrer sa vie à l'observation des animaux.

Avec l'humour qui le caractérise, notre naturaliste préféré Marc Giraud nous parle très sérieusement de ces animaux qui ont passionné Charles Darwin et bouleversé l'état des connaissances sur l'évolution et le comportement animal...

Des cirripèdes que Darwin a aimé jusqu'à l'indigestion, au nandou qu'il a vu pour la première fois dans son assiette, en passant par ces pinsons des Galápagos dont il a étudié le bec...

L'origine des espèces, au cœur de La Curiosité !



Charles Darwin Crédit : DR