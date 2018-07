Les Grosses Têtes tentent de piéger Pierre Bénichou

publié le 28/09/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui fait son point de croix en couture et son chemin de croix sur les questions en radio.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui transforme la Radio Luxembourg en Radio Pas –de-Calais.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui fait du cinéma, du One-Man-Show et heureusement aussi un peu de radio.

…Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête à qui on n'a pas besoin de demander où il a passé sa soirée hier soir.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui a appris aux dauphins à nager, aux crabes à pincer, au requin à chasser, aux mouettes à voler et aux hommes à fermer leur gueule.

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui trouve Lecaplain trop jeune, Gazan trop intelligent, Diament trop sympa, JeanFi trop marrant, Kersauson trop marin et lui trop parfait.

… Pierre Benichou

Pierre Benichou dans Les Grosses Têtes Crédit : Sipa Press / RTL



