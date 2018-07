Les Grosses Têtes sous le charme de Macela Iacub

publié le 31/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête à la sensualité aussi débordante que la Seine.

… Marcela Iacub



Une Grosse Tête autant perché que Pervenche.

…Danièle Evenou



Une Grosse Tête qui sera à l’Olympia le 12 février prochain avec son spectacle « Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels ».

…Arnaud Tsamère



Une Grosse Tête avec qui on n’a pas besoin d’arbitrage vidéo pour être sûr qu’il a la bonne réponse.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête ex-steward, qui aujourd’hui parle plus à la radio que n’importe quel commandant de bord.

… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui avec tout ce qu’il bouffe, produit trois pots de Nutella par jour.

…Bernard Mabille

