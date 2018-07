Les Grosses Têtes jouent aux devinettes

publié le 28/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui ramène beaucoup de belles plantes mais pas toujours en pot…Elie Semoun

Une Grosse Tête dont on peut dire qu’entre AirFrance et RTL, il ne manque pas d’R…Jeanfi Janssens

Une Grosse Tête qui devrait échanger des Miles contre des bonnes réponses avec JeanFi…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui va bientôt arrêter de lire la presse féminine parce qu’on entre dans la période : les régimes avant l’été…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui connaît mieux le rosé du soir que la rosée du matin…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui aurait pu être steward mais il préfère être servi et pas aimable…Pierre Bénichou



