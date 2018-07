Les Grosses Têtes fêtent l'anniversaire de Christine Bravo

Best of 25.07.17

publié le 25/07/2017 à 18:00

C'est l'anniversaire de Christine Bravo, Laurent Ruquier le fait souhaiter à Christine par toutes les Grosses Têtes. Elle trouve ça dégueulasse elle ne voulait pas elle écrit à Laurent "t'es un pourrie" du coup Laurent lui écrit "t'es une merde". Steevie Boulay va peut être lui offrir un tableau, mais il hésite car il pense qu'elle a jeté le premier.

Laurent Ruquier pose une question spécialement pour Dominique Besnehard en demandant le nom d'un des plus agents les plus connus au monde, mais aucune Grosses Têtes ne connaient la réponse.

Chantal Ladesou fait du charme à Olivier de Kersauson mais comme il n'y a pas de résultat elle le menace de lui couper les c....

Olivier de Kersauson et Arielle Dombasle parle de pêche, au bout d'un moment il lui propose qu'il ne parle pas de maquillage et qu'elle ne parle pas de bateau. Elle lui chante un air de blues.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Joyeux anniversaire Christine Bravo! Crédit : dailymotion