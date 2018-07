Les Grosses Têtes du 30 octobre 2017

Best of 30/10/10

publié le 30/10/2017 à 18:05

Pierre Bénichou trouve le poème de Rudyard Kigling "Tu seras un homme mon fils" complètement nul. Pour le vérifier, Laurent Ruquier le donne à lire à Isabelle Mergault ce qui ne donne pas toutes ses chances au poème.

Isabelle Mergault a une fille et elle lui a acheté un coquillage en lui faisant croire qu'elle l'avait trouvé sur la plage, pour lui montrer qu'elle en trouve de plus beaux qu'elle, cependant il y a un détail sur ce coquillage qui pourrait bien éventer son stratagème, lequel ? Ecoutez et vous le découvrirez, et en plus vous passerez un bon moment en écoutant ce meilleur des Grosses Têtes