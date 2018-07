Les Grosses Têtes du 29 octobre 2017

publié le 29/10/2017 à 18:00

Quel logo a été créé par Vasarely, le créateur de la façade de RTL qui est en train d'être démontée ?

Pour venir à RTL, Philippe Manoeuvre a pris un taxi qui ressemblait à Pierre Bénichou, pas grand chose sur le caillou, et qui écoutait du métal.

Pierre Bénichou est un peu ronchon, il n'aime les rockeurs qui portent un blouson noir et des lunettes de soleil.

Caroline Diament a encore des idées, qui sont toujours bien sûr mauvaises.

Roselyne Bachelot a grillé Isabelle Mergault pour répondre à la citation de Sacha Guitry se qui offense gravement Isabelle.

Tout ça et bien d'autre perles dans ce meilleur de la semaine des Grosses Têtes