Les Grosses Têtes du 28 janvier 2018

Best of 28/01/18

publié le 28/01/2018 à 18:00

Le grand retour de Danièle Evenou dans les Grosses Têtes a donné quelques moments savoureux, comme la phrase "Si c'est dans la presse aujourd'hui cela a un rapport avec ce qui s'est passé hier". Mais le numéro autour des palindromes est un modèle du genre, le pic étant atteint quand Laurent confie de faire la valise Danièle Evenou, l'avantage c'est que RTL a fait des économies.

Pierre Bénichou se fait huer parce qu'il dit que c'est plus dur pour un homme d'être sapiosexuel, pour comprendre il faut écouter.

Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best