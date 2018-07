Les Grosses Têtes du 28 janvier 2017

Best of 28/01/17

publié le 28/01/2017 à 18:00

En ce début d'année, les Grosses Têtes s'intéressent à l'astrologie et l'astrologie chinoise, un bon moment avec Jean Fi. Le bilan sur l'obligation d'avoir un détecteur d'incendie chez les particuliers, donne l'occasion à quelques révélations, l'une des Grosses Têtes est pompier volontaire, mais aussi à un joli délire sur les sirènes des véhicules d'urgence. Le mécontentement de l'oenologue permet à Jean Fi de faire un cour de caviste en avion. Et puis un petit jeu de très mauvais goût, celui des dernières phrases réelles ou très inventées, à mourir de rire. Et bien d'autres bons moments dans le meilleur des Grosses Têtes de ce samedi...