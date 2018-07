Les Grosses Têtes du 26 février 2017

publié le 26/02/2017 à 18:01

SEB c'est bien, mais SEB c'est quoi ? Pour le savoir écoutez les Grosses Têtes, et pourquoi dit-on "avoir des casseroles", expression dans l'actualité en ce moment. Une question sur les toilettes aux Etats-Unis permet l'évocation d'histoires personnelles des Grosses Têtes sur les toilettes et on apprend de drôles sur leurs habitudes en la matière plus quelques conseils d'hygiène élémentaires. C'est quoi parler normalement demande Jean Fi Jeanssens, stewart sur air Haut de France. Chez Caroline Diament ça ne sent jamais le brûler parce qu'elle fait venir ses repas du restaurant japonais. Quel chef d'oeuvre peut-on bien produire avec dix protases et une apodose, pour le savoir écoutez les Grosses Têtes, pour apprendre et s'amuser avec, entre autres, Cristina Cordula, Chantal Ladesou, Steevy Boulay, Franz-Olivier Giesbert...