Les Grosses Têtes du 24 février 2018

Rencontre au sommet entre Chantal Ladesou et Gad Elmaleh, elle aime beaucoup, ainsi que le "petit" nouveau Jean Teulé qui "a des jambes jusqu'au plafond"

Quand Laurent Ruquier pose une question très culturelle, les Grosses Têtes rament pour trouver la réponse et d'ailleurs ne la trouve pas, même quand il les aide en donnant des indications pouvant les mener à la solution par hasard.

Vincent Cerruti a fait son arrivée dans les Grosses Têtes, et il se fait charrier sévère par Pierre Bénichou.

Questions Panthéon pour l'annonce du transfert des cendres de Simone Veil. Une question assez pointue à laquelle contre toute attente la réponse est donnée par Steevy.

