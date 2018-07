Les Grosses Têtes du 23 décembre 2017

best of 23/12/17

publié le 23/12/2017 à 18:00

Petite mise au point sur l'intégration d'Arielle Dombasle qui dérive sur les tournages des Astérix et l'horreur que Pierre Bénichou, a de cette bande dessinée.

Petit menu qu'Arielle Dombasle ferait à Pierre Bénichou si elle le recevait. Cela déive sur des considérations gastronomiques de plats très classiques auxquelles se mêle Roselyne Bachelot.

Une question mène à une discussion sur les livres et la description de sa bibliothèque par zones, de Pierre Bénichou.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes