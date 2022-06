Les Grosses Têtes : les coulisses de leur voyage à Athènes

À l'occasion du week-end de la Pentecôte, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes sont partis pour un voyage en Grèce. Au programme : visite du musée de l'archéologie, détente et franches rigolades....

Un week-end riche en émotion, rempli d'anecdotes croustillantes. Et bien entendu, impossible de ne pas revenir sur ce voyage dans l'émission de ce 9 juin 2022. D'emblée, Sébastien Thoen en dit un peu plus sur Paul El Kharrat. Le champion de jeu télévisé aurait passé une soirée dans un bar à striptease. De quoi faire réagir le studio ! A présent, les Grosses Têtes ont des dossiers sur le jeune homme...



Des sociétaires qui ont eu le luxe de dormir dans un hôtel avec une vue sur l'Acropole. Liane Foly estime que les sociétaires ont eu la chance d'avoir Franck Ferrand et Paul El Kharrat pour leur servir de guides touristiques dans les musées et sur les différents sites.

Mais la chanteuse a surtout voulu souligner le bonheur d'avoir un patron comme Laurent Ruquier pour les emmener en week-end. Tout sourire et en rigolant, le présentateur n'a pas oublié de souligner qu'il enverra la facture à Nicolas de Tavernost (Directeur général du groupe M6).

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.

Participez à "Qui est qui ? / Qui fait quoi ?" ! Laurent Ruquier attribue à tour de rôle, une personnalité à chaque Grosse Tête.

Cette dernière doit expliquer ce que fait cette personnalité dans la vie ou pourquoi elle fait l'actualité. La dernière Grosse Tête en lice gagne !

À vous de miser sur la bonne Grosse Tête.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info