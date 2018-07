Les auditeurs chutent face aux Grosses Têtes

publié le 27/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont François Fillon est persuadé qu'elle fait partie du cabinet noir de l'Elysée… Karine Le Marchand

Une Grosse Tête qui doit sauter sur son pèse-personne pour que quelque chose s'affiche… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui s'est habitué à ne jamais s'écraser quand il était steward… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui a plus de succès avec son mur que Donald Trump… Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui serait toujours marié si le football n'existait pas…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui, pour rattraper le changement d'horaire de ce weekend, vient ici dormir une heure en plus…Pierre Bénichou



Karine Lemarchand aux Grosses Têtes crédit Fred Bukajlo

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !